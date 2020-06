Gentseheerweg tijdje afgesloten door gaslek op grens van Izegem en Ingelmunster VHS

18u09 4 Izegem De brandweer moest dinsdag uitrukken naar de Gentseheerweg in Izegem, waar bij graafwerken een gasleiding werd geraakt. Daardoor ontstond een lek, maar niemand moest geëvacueerd worden.

Arbeiders waren dinsdag bezig met graafwerken voor de aanleg van een voetpad en oprit van een woning toen het rond 10.30 uur verkeerd liep. De kraan raakte een toevoerleiding van de gasvoorziening, met een lek als gevolg. De brandweer snelde ter plaatse om het gevaar in te dijken, in afwachting van de komst van een interventieteam van netwerkbeheerder Fluvius. De definitieve herstelling nam nogal wat tijd in beslag. De Gentseheerweg bleef enkele uren afgesloten tussen de rotonde met de Italianenlaan in Izegem en de Rozestraat in Ingelmunster. Het verkeer moest omrijden.