Genieten maar! Ook in Izegem pure pret bij heropening speelpleintjes Valentijn Dumoulein

27 mei 2020

17u28 2 Izegem Vanaf woensdag zijn alle speelpleintjes in ons land weer opengesteld voor spelende kinderen. Dat moest hen geen twee keer verteld worden. Woensdagnamiddag kwam ook in Izegem de jeugd massaal uit zijn kot om te schommelen, glijden of ravotten.

De voorbije maanden waren de speeltoestellen wegens de coronamaatregelen afgezet met nadarhekken of linten, maar daar kwam woensdagmiddag een eind aan. Heel wat mama’s, papa’s oma’s of opa’s trokken meteen naar het dichtstbijzijnde speelplein om er van een zonnig namiddagje spelen te genieten. Op speelplein De Krekel aan de achterkant van het zwembad was het een komen en gaan van het jonge volkje, terwijl de ouders zich van een plaatsje in het gras verzekerden.