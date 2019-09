Generatiewissel en nieuw concept in ’t Nieuw Gemeentehuis: “Iedere zondag een herwerkt gerecht van ons pa”

Valentijn Dumoulein

18 september 2019

15u24 0 Izegem Broers Bart en Stijn Hoornaert namen drie jaar geleden al het roer van hun ouders over in feestzaal t’Hoornaerts en nu doen ze ook hetzelfde in café ’t Nieuw Gemeentehuis. De zaak zal onder de noemer ’n Overgang zes zondagen lang herwerkte klassiekers van vader Luc serveren. Daarna gaat ze tot het voorjaar dicht voor verbouwingen.

’t Nieuw Gemeentehuis is het laatste resterende café op het Kachtemsplein en draagt vanzelfsprekend een hele geschiedenis met zich mee. De Hoornaerts baten de zaak en bijhorende feestzaal al vijf generaties uit. Het begon met de herberg van betovergrootvader Amandus en sinds 1982 leiden vader Luc (61) en moeder Christine alles in goede banen. In 2016 lieten ze de feestzaal aan hun zonen over. Bart (29) verdiende zijn strepen bij tweesterrenzaak La Duréé en roert er in de potten, broer Stijn (34) leidt organisatorisch alles in goede banen.

Herwerkt gerecht

“We willen die tandem nu ook in ’t Nieuw Gemeentehuis uitrollen”, vertelt Bart. “Onze ouders willen het wat kalmer aandoen en dus nemen wij het over. Die generatiewissel gebeurt met ’n Overgang. Tussen 29 september en 3 november gaan we zes zondagavonden een herwerkt gerecht van ons pa serveren. De ene keer zijn dat vogelnestjes in tomatensaus, een andere keer blanquette of hutsepot. We mikken op gezellige avonden waarbij zij rustig afscheid kunnen nemen en wij al eens tonen wat we in onze mars hebben.”

Op 10 november staat er nog een afscheidsfeestje gepland, maar daarna gaan de deuren van ’t Nieuw Gemeentehuis tot het voorjaar onherroepelijk dicht. “We gaan er met de hamer tegenaan”, verduidelijkt Bart. “De keuken gaat tegen de vlakte en we zetten een volledig nieuwe. Die heropent samen met de feestzaal al op oudejaarsavond. We werken ondertussen aan een nieuw concept voor ’t Nieuw Gemeentehuis, maar willen daar nog niet al te veel over verklappen. Ook omdat we dat zelf nog aan het verfijnen zijn. Of de naam blijft? Dat willen we nog even in het ongewisse laten.”

Aperitiefmomenten

“Wel vast staat dat de nadruk op eten komt te liggen. De functie als café verschuift dus wat naar de achtergrond, wat niet wil zeggen dat wie hier komt geen pint of snack aan de toog zal kunnen krijgen. Alleen zal onze zaak niet meer beantwoorden aan wat een café vandaag de dag is. We beseffen wel dat dit nog het enige café op de Kachtemsplaats is en willen ook in de toekomst nog iets voor de lokale gemeenschap betekenen. Zo gaan we elke zondagmiddag sowieso nog aperitiefmomenten voorzien en we openen een vergaderzaal op de eerste verdieping. Ook alle verenigingen die hier thuis zijn blijven welkom.”

’n Overgang is er vanaf 29 september zes zondagen vanaf 18 uur. Reserveren kan via 051/30.17.45.