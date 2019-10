Gemeenteraadsvoorzitter Dries Dehaudt voor het eerst vader Valentijn Dumoulein

14 oktober 2019

12u45 0 Izegem Heuglijk nieuws vanuit de kraamafdeling van de Sint-Jozefskliniek: gemeenteraadsvoorzitter Dries Dehaudt (CD&V) is zaterdag voor het eerst vader geworden van een zoon Zjef.

Zjef is het zoontje van Dries (30) en zijn partner Ilse Vandenbroucke, die een kinesipraktijk in Izegem uitbaat. “Zjef kwam zaterdag om 16.40 uur ter wereld”, vertelt Dries. “Hij weegt 3,3 kilogram en meet 49 centimeter. De bevalling is vlot verlopen. Zowel Ilse als Zjef stellen het goed.” Dries neemt de komende dagen vaderschapsverlof, maar maakt een uitzondering voor de gemeenteraad van dinsdag 22 oktober. “Die zal ik zelf komen voorzitten”,belooft hij.