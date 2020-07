Gemeenteraadsleden nemen nieuwe Izegemse fietszone in gebruik Valentijn Dumoulein

01 juli 2020

10u30 2 Izegem Vanaf vandaag is een groot deel van het Izegemse centrum tot fietszone omgevormd. Negenentwintig straten in de binnenstad zijn voortaan fietsstraten, wat betekent dat wagens fietsers er niet mogen inhalen en dat die laatste de volledige breedte van het vak mogen innemen. Enkele gemeenteraadsleden hebben de nieuwe fietszone officieel op gang ‘getrapt’.

“Met deze nieuwe fietszone - versneld ingevoerd door de coronacrisis - wordt het centrum een meer fietsvriendelijke, veilige en comfortabele omgeving”, vat mobiliteitsschepen Caroline Maertens (N-VA) het samen. “De fietszone kan je herkennen aan de rode wegmarkeringen op de grond en de signalisatieborden. De maximumsnelheid is er dertig kilometer per uur voor alle weggebruikers en er geldt een inhaalverbod voor alle gemotoriseerd verkeer. Fietsers mogen daarbij de volledige breedte van de baan gebruiken, of de helft bij tweerichtingsverkeer. In een eenrichtingsstraat mag je in tegengestelde richting fietsen, maar moet je zo rechts mogelijk blijven. Uitzonderingen hierop zijn de Nieuw- en Marktstraat.

Groen: “De aanhouder wint”

“De installatie van de fietszone in het centrum is een stap vooruit naar een veilig centrum waar het aangenaam vertoeven is.” Zegt Veerle Renier van Groen Izegem. “Vorig jaar hebben we fietsknelpunten in Izegem opgelijst, toen heeft het bestuur daar dan niets mee gedaan. Maar de aanhouder wint. Het maakt ons trots dat we als oppositiepartij, samen met het bestuur het mobiliteitsbeleid meer in de goede richting kunnen sturen.”

Brandweerman pleit voor signalisatie

Toch is er ook kritiek. “Niet op de fietszone op zich, want die is een goede zaak”, meent een vrijwillig brandweerman. “Alleen maakt dit er voor ons niet evident op om bij een dringende oproep tijdig in de kazerne te raken. Daarbij telt elke minuut. Volgens de regels van de fietszone mogen we niemand voorbijsteken, dat kan pas als je in een brandweerwagen zelf zit. Stel dat ik dit toch doe, dan vrees ik dat ik kwade blikken en verwijten van andere mensen zal krijgen omdat ik mensen in een fietszone toch voorbij steek. Bovendien is het potentieel gevaarlijk. Daarom pleit ik er voor dat we iets krijgen waardoor we herkenbaar zijn voor andere weggebruikers, waardoor die ons vlot kunnen voorbij laten. In Canada gebeurt dat bijvoorbeeld met een groen flitslichtje dat je kan monteren. Alleen zo kunnen wij onze vrijwillige job optimaal uitoefenen.”

Schepen Maertens begrijpt de vraag. “Maar de regels van de fietszone gelden helaas voor iedereen”, zegt ze. “Ik wil bij mijn diensten wel eens informeren wat er van signalisatie bestaat en of dit eventueel een mogelijkheid in Izegem is.”

Overzicht fietsstraten

De volgende straten zijn voortaan fietsstraat: de Roeselaarsestraat (tussen de Ommegangstraat en rotonde Dirk Martenslaan), Marktstraat, Grote Markt, Kasteelstraat, Brugstraat (tussen de Dirk Martenslaan en Grote Markt), Halle- en Ketelstraat, Nieuwstraat, Korenmarkt, Wolve- en Stationsstraat, Kruis- en Wijngaardstraat, Melkmarkt, Melkmarktstraat en Hondstraat, Baron de Pélichystraat, Sint-Tillostraat, Klooster- en Kerkstraat, Kerkplein, Papestraat, Meense- en Sint-Amandsstraat, Krekelstraat (tussen Baron de Pélichy- en Sint-Pietersstraat, Sint-Pieters-, Werkhuizen en Meiboomstraat, Schoolstraat (tussen Meensestraat en Burgemeester Vandenbogaerdelaan.