Gemeenteraad voor het eerst online live te volgen, Vlaams Belang wil presentiegeld aan ziekenhuis schenken Valentijn Dumoulein

17 april 2020

10u23 0 Izegem Door de coronacrisis zal de gemeenteraad van Izegem voor de tweede keer op rij helemaal digitaal verlopen. Dit keer kan ook het publiek het gebeuren volgen, via een link op de gemeentelijke website.

De gemeenteraad van dinsdag 21 april start om 19.30 uur en zal voor de raadsleden via Microsoft Teams verlopen. Zij zullen van thuis uit de raad kunnen volgen. Net als het publiek, dat via de link gemeenteraad.izegem.be alles zal kunnen bekijken.

Onenigheid over presentiegeld

Ondertussen besliste het stadsbestuur dat het presentiegeld voor de raadsleden voor de digitale raad van 17 maart niet wodt uitbetaald, omdat de agenda beknopt was en alles via mail verliep. Dat is niet naar de zin van Vlaams Belang, die de zitpenningen liever aan de Sint-Jozefskliniek zou schenken. “We hebben evenveel tijd aan de voorbereiding van die raad gespendeerd dan anders, dus is ze rechtsgeldig verlopen. We stellen voor dat presentiegeld te schenken aan de Sint-Jozefskliniek en dat burgemeester en schepenen ook 15 procent van hun nettoloon aan hetzelfde goede doel schenken.” Burgemeester Bert Maertens ziet dat presentiegeld liever gaan naar het impulsfond #Izegemhelpt, waarmee de stad initiatieven financiert om de gevolgen van de coronacrisis te bekampen. Dat voorstel komt dinsdag op de gemeenteraad. “Ik en mijn schepenen zijn ook bereid een inspanning te leveren, maar een deel van onze wedde afstaan is technisch zeer moeilijk. Daarom zijn we van plan de stads- en OCMW-medewerkers na de crisis voor een gelijklopend bedrag uit eigen zak te trakteren, uit dank voor het geleverde werk.”