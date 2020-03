Gemeenteraad gaat digitaal door coronagevaar Valentijn Dumoulein

16 maart 2020

16u43 10 Izegem De Izegemse gemeenteraad van dinsdagavond gaat door de coronacrisis niet door in het stadhuis. De raadsleden zullen digitaal vergaderen en op de agenda staan alleen de meest dringende zaken.

Oppositiepartijen STiP en sp.a hadden eerder al aan de stad laten weten dat ze vergaderen niet verstandig vonden. “Ik ben blij dat er nu op deze digitale manier een samenkomst is, anders zou dat niet verantwoord geweest zijn en zouden we genoodzaakt geweest zijn niet op te dagen”, zegt STiP-fractieleider Kurt Grymonprez. “Er is in onze ogen eigenlijk maar één relevant punt en dat is de coronacrisis. Groen had daar een interpellatie over voorbereid en we waren bereid die apart te bespreken, de rest van de agenda kan wat ons betreft wachten.”