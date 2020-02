Gele markeringen zetten zone 30 aan scholen extra in de kijker Valentijn Dumoulein

10 februari 2020

11u21 0 Izegem De stad gaat in de Izegemse schoolomgevingen nieuwe gele markeringen aanbrengen die wagens er moeten op wijzen dat ze een zone 30 naderen.

Het gaat om thermoplastische markeringen in het geel, die door hun kleur extra zouden moeten opvallen. Ondertussen zijn de markeringen al aangebracht in onder andere de omgeving van de Bellevueschool en Sint-Rafaëlsschool. Het aanbrengen van de markeringen kadert in het grotere Octopusplan van de stad rond veiliger schoolomgevingen. De komende weken worden ook de andere basisscholen van de markeringen voorzien. Doordat de werken weersafhankelijk zijn zullen niet alle scholen tegelijk aangedaan worden.