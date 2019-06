Gefusioneerde bouwmaatschappijen heten voortaan IZI Wonen VDI

21 juni 2019

17u41

Sociale bouwmaatschappijen De Mandelbeek en de Izegemse Bouwmaatschappij zijn gefusioneerd. De eengemaakte bouwmaatschappij gaat voortaan verder onder de nieuwe naam IZI Wonen.

De fusie kwam er omdat sociale bouwmaatschappijen van overheidswege sinds 1 januari minstens 1.000 woningen moeten beheren. De Izegemse Bouwmaatschappij beheerde ongeveer 430 huurders en de Mandelbeek uit Ingelmunster ongeveer 450. Door hun samenvoeging vormen ze samen één grote bouwmaatschappij die voortaan IZI Wonen zal heten, een verwijzing naar Izegem en Ingelmunster Wonen. De raad van bestuur werd afgeslankt naar negen bestuurders.

“IZI Wonen wil een toonaangevende speler zijn in het aanbod van sociale woningen in de regio”, vertelt directeur Peter De Clerck. “De nieuwe fusiemaatschappij beheert momenteel een patrimonium van in totaal een 900 woongelegenheden. Op middellange termijn wil ze evolueren naar een maatschappij van meer dan 1000 woningen. In de komende jaren zullen dan ook heel wat nieuwe sociale woningen voor zowel verhuur als verkoop bijkomend worden gerealiseerd. We hebben een ambitieus bouwprogramma van 30 miljoen euro.”

“900 huishoudens zullen vanaf dit jaar kunnen rekenen op IZI Wonen”, vult ondervoorzitter Dries Dehaudt aan.

Er komt ook een nieuwe huisstijl met onder andere de nieuwe website iziwonen.be