Geert wint vinkenzetting op Vlaamse feestdag VDI

15 juli 2019

12u24

Bron: VDI 0

Het 11 juli-comité organiseerde naar aanleiding van de Vlaamse feestdag voor de 14de keer een vinkenzetting. Er waren 75 deelnemers, maar uiteindelijk was het Geert Vanhoutte die won. Zijn vogel Mielke slaagde er in 668 liedjes te zingen op het parcours De Liester. De organisatie was in handen van het Verbond Emelgem-Kachtem.

Er was ook het 18de petanquetornooi met 72 deelnemers in een organisatie van petanqueclub Mandeldaele. Daar ging Guido Allewaert met de eerste prijs aan De Perelaar aan de haal. Bij de vrouwen was dat Leona Deprez.