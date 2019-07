Geen straf, wel 1.800 euro schadevergoeding voor opzettelijke aanrijding na ‘belletje trek’ LSI

Een 63-jarige man uit Izegem die moegetergd door aanhoudende pesterijen van enkele tieners op 4 oktober 2018 een 14-jarige jongen op de fiets opzettelijk omver reed met zijn Mercedes heeft van de rechter in Kortrijk daarvoor geen straf gekregen. Aan het slachtoffer en zijn ouders moet de man wel zo'n 1.800 euro schadevergoeding betalen.

Na schooltijd op het VTI in Izegem zakte een groepje van een vijftal jongeren af naar de Vissersdreef in Izegem. Eén van hen deed er ‘belletje trek’ aan de woning van Johnny S. en dat was blijkbaar niet voor het eerst. Toen S. in het deurgat verscheen, slingerden de jongeren nog enkele scheldwoorden naar zijn hoofd. Het lachen verging hen die dag snel toen S. plots met een vleesmes tevoorschijn kwam. Ze sprongen op hun fiets en stoven weg. S. liet het dit keer daar niet bij. Hij stapte in zijn wagen en achtervolgde de tieners. Aan de Nederweg, aan de parking van warenhuis Colruyt, reed hij één van hen opzettelijk aan waardoor de jongen ten val kwam. Volgens de jongen was het de eerste keer dat hij enkele vrienden had vergezeld en wist hij van eerdere pesterijen niets af. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van uitlokking maar dat S. daarvoor geen straf - maar opschorting van straf - verdiende omwille van het eenmalige karakter van de feiten en het blanco strafregister. Zijn in beslag genomen Mercedes krijgt hij terug. “Een verbeurdverklaring zou een onredelijk zware straf zijn voor de gepensioneerde weduwnaar die slecht te been is en zich in een precaire financiële toestand bevindt”, aldus de rechter. Johnny S. betaalde al 527 euro schadevergoeding.