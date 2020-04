Geen Spel Zonder Grenzen, Patersmarkt onzeker Valentijn Dumoulein

16 april 2020

10u02 0 Izegem Nu de federale overheid heeft beslist dat er tot eind augustus geen massa-evenementen mogen plaatsvinden, sneuvelt de ene activiteit na de andere. Zo gooit de organisatie van het Spel zonder Grenzen op domein Wallemote alvast zelf de handdoek in de ring. Bij de Patersmarkt wachten ze nog even af, maar voelen ze de bui al hangen.

Normaal gezien ging het Spel Zonder Grenzen op 4 juli op domein Wallemote doorgaan. “Maar gezien we niet weten wat de overheid bedoelt met massa-evenement hebben we zelf beslist om ons evenement naar 10 juli 2021 te verplaatsen”, klinkt het in een mededeling. “We treden preventief op omdat we niemand in gevaar willen brengen. Covid-19 heeft ons allemaal getroffen.” Ook de editie van dit jaar was met 84 ploegen alweer volzet. De organisatie belooft alle deelnemers hun geld terug te betalen.

Patersmarkt wacht af

De Patersmarkt op 31 mei is hoogst onzeker. Organisator Jovan wacht nog op concretere richtlijnen van de overheid, maar vreest er voor. “Ik wil eerst een duidelijk standpunt van stad Izegem horen, maar de kans is klein”, zegt hij. “Ik heb liever zo vlug mogelijk duidelijkheid, dan kan ik ook de standhouders verwittigen en hun geld terugbetalen. Anderhalve meter afstand houden is quasi onmogelijk op een dergelijk evenement. Je kan standhouders dan nog wel mondmaskers geven, maar niets garandeert dat bezoekers dat zo nauw opvolgen. Bovendien telt de Roeselaarsestraat tal van invalswegen, dus controleer dat maar eens. We hopen binnenkort meer details te horen, zodat we een beslissing kunnen nemen.”