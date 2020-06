Geen seniorendag tijdens kermisweek in september, Izegem wil kermis zelf wel laten doorgaan Valentijn Dumoulein

16 juni 2020

16u24 5 Izegem Er zal dit jaar in september geen Seniorendag tijdens de jaarlijkse kermisweek in Izegem zijn. “De omstandigheden laten het jammer genoeg niet toe om het op een haalbare manier te organiseren”, zegt voorzitter van de Seniorenraad Viviane Parmentier. De stad hoopt wel nog de kermisweek zelf te kunnen organiseren, mits de coronamaatregelen dat toestaan.

“De Seniorendag is een unieke formule die jong en minder jong samenbrengt met volksspelen, muziekgroepjes en overvolle terrasjes tot in de late uurtjes. Het zijn net de sfeer en de gezelligheid die zo in de smaak vallen bij de senioren uit onze stad en uit de regio. En die gezelligheid van een georganiseerde volkstoeloop kunnen we helaas niet in veilige omstandigheden aanbieden”, verduidelijkt voorzitter Parmentier. “De praktische problemen bij de organisatie van al die activiteiten tijdens dat volksfeest en onze bezorgdheid over de veiligheid van onze senioren nopen ons tot deze beslissing.”

50 jaar

“Elk jaar zorgt de Seniorendag voor een massale opkomst. We hebben elk onderdeel van de Seniorendag onder de loep genomen en komen tot de vaststelling dat we telkens botsen op de grenzen van het mogelijke. Zo zijn er voor het kampioenschap volksspelen alleen al enkele honderden deelnemers. Tot eind augustus zijn er door de Nationale Veiligheidsraad nog beperkingen opgelegd en de Seniorendag valt dan zo goed als net na die beperkingen. We moeten de veiligheid van de senioren laten primeren”, aldus schepen van Senioren Kurt Himpe. “We slaan dus een jaartje over. In 2021, als de Seniorenraad 50 kaarsjes uitblaast, zal twee keer gefeest worden.”

Eerder is ook al Izegem Koers op de donderdag van de kermisweek afgelast. De kermis zelf staat voorlopig ook nog op de planning. Momenteel geldt er een verbod tot 31 augustus voor kermissen, maar de stad hoopt dat tegen september de coronamaatregelen versoepelen.