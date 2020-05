Geen overrompeling bij heropening winkels in Frunpark, behalve bij… Action Valentijn Dumoulein

11 mei 2020

11u20 4 Izegem Het bleef al bij al rustig bij de heropstart van de winkels maandagochtend op het Frunpark, acht weken na de start van de lockdown. Geen Fun-, maar Runshopping was het motto, maar bijna nergens leidde dat tot grote wachtrijen. Behalve bij het Action-filiaal.

Bij de Action was het toch al gauw een half uurtje aanschuiven. Er mogen maximum 25 personen tegelijk in de winkel en dat aantal werd al vanaf de opening om 9 uur vlotjes gehaald. Er vormde zich meteen een wachtrij. De winkelmedewerkers ontsmetten karren, je kan aan de ingang handgel gebruiken, er staan kuchschermen aan de kassa’s en op cruciale plaatsen hangt zelfs een zeil.

Decoratiespulletjes

Wat de meeste mensen kwamen kopen? Toch vaak niet-essentiële producten, zo bleek. De ene kocht decoratiespulletjes zoals een Boeddhabeeld, anderen gingen naar huis met schilderspulletjes en kaders. “Je moet toch iets doen om je bezig te houden”, zegt klant Giovanni Vermeersch. “Ik zit thuis nog steeds op technische werkloosheid en alle klusjes zijn al gedaan. Daarom wil ik me nu wat meer op mijn hobby’s, waaronder schilderen, storten. Of ik daarvoor speciaal op de eerste dag in de rij moest gaan staan? Ach, wat is een half uurtje wachten op een hele dag? Ik heb daar geen enkel probleem mee.”

Aan de andere winkels in het Frunpark was geen file te bespeuren. Er kwamen wel klanten over de vloer, maar heel gespreid, zo leert een navraag ons. Sommige winkels openen evenwel pas deze namiddag of morgen, maar een echte stormloop bleef alvast uit.