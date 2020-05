Geen nieuwe coronabesmettingen in woonzorgcentrum Sint-Vincentius Valentijn Dumoulein

06 mei 2020

11u59 0 Izegem Woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Kachtem heeft goed nieuws gekregen. Na een uitgebreide Covid-test op alle inwoners en personeelsleden blijkt dat geen enkele van hen besmet is. Een grote opluchting voor het woonzorgcentrum, dat eerder al afscheid moest nemen van negen senioren die aan het virus zijn bezweken.

Onder de overledenen was onder andere de 83-jarige Guido Ghekiere. In totaal hadden 25 bewoners positief getest. “Onze inspanningen en manier van werken lijken te lonen, en het motiveert ons om deze inspanningen verder vol te houden”, vertelt directeur Yves Degryse. “We lijken het ergste van de Covid-storm getrotseerd te hebben, een beetje fysieke én mentale rust is na de vele weken van zware inspanningen meer dan welkom.”

Het woonzorgcentrum start deze week wel met het Klapsalon’, een mogelijkheid voor inwoners om tijdens minibezoekjes en in veilige omstandigheden toch familieleden te zien. Zowel binnen als buiten aan het ‘klapsalon’ staat een tafel met een telefoontoestel aan het raam.