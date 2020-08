Geen infovergadering, maar wel participatiemoment in bubbels rond rioleringswerken in Marelputwijk Sam Vanacker

20 augustus 2020

13u57 0 Izegem In het najaar van 2021 gaan grote rioleringswerken van start in de Marelputstraat in Izegem. Om de plannen toe te lichten en te luisteren naar suggesties van de bewoners organiseerde de stad woensdag een coronaproof participatiemoment.

“Omdat de straten helemaal open gaan, maken we van deze gelegenheid gebruik om ook de inrichting van de straten aan te pakken”, zegt schepen van Openbare Werken Caroline Maertens (N-VA). “De invulling staat nog niet vast, maar we willen inzetten op duurzaamheid, hergebruik van water en de biodiversiteit bevorderen. In deze fase is het belangrijk dat we luisteren naar opmerkingen en suggesties van de bewoners.”

Een grote infovergadering over de werken zit er door de coronamaatregelen niet in, dus ontving de stad de bewoners die hadden ingeschreven voor het participatiemoment in twee chalets, waarbij de gezinnen telkens apart aan de beurt kwamen. “Voor iedereen hebben we een kwartiertje voorzien”, gaat Maertens verder. “Het is misschien wat omslachtiger, maar we merken wel dat de mensen in deze bubbels sneller praten dan in grote groepen en dat biedt zeker een meerwaarde.”

Het stadsbestuur verwacht in het voorjaar van 2021 een definitief ontwerp klaar te hebben. Met dat ontwerp stapte het dan weer naar de buurtbewoners.