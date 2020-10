Geen groen licht voor alternatieve quarantaine 90 kleuters Sint-Vincentiusschool Charlotte Degezelle

09 oktober 2020

17u07 1 Izegem Er komt geen alternatief voor de thuisquarantaine van de 90 kleutertjes van de Sint-Vincentiusschool in Kachtem. De school wou, om de ouders te ontlasten en het onderwijs z’n gang te laten gaan, de kleuters in volledige afzondering van alle andere leerlingen toch naar school laten komen. Maar ze botsen op een njet van het Agentschap Zorg en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

Door een positieve coronatest bij een oppas die over de middag en na de lessen toezicht houdt zitten 90 kleuters van de Sint-Vincentiusschool die met haar in contact kwamen sinds donderdag preventief in thuisquarantaine. In de hoop hiervoor een alternatief te kunnen bieden ging de school in overleg met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. “We wilden de ouders graag tegemoet komen, maar ook de kleuters niet in de steek laten. Elke dag dat ze niet op school zijn, is een verloren dag”, verduidelijkt directeur Stefaan De Schrijver.

De Sint-Vincentiusschool had het plan opgevat om de 90 betrokken kleuters toch naar school te laten komen, maar dit volledig afgeschermd van de andere leerlingen. “90 van onze 113 kleuters werden in quarantaine gezet. Dit betekent dat onze kleuterklasjes momenteel, op enkele kinderen na, leeg zijn”, gaat de directeur verder. “Het was mogelijk geweest om de kleuters die niet in contact kwamen met de oppas in een aparte groep onder te brengen, zodat ze niet in contact zouden komen met de anderen. Tijdens een speciaal bijeen geroepen personeelsvergadering bleek heel ons team achter dit voorstel te staan.”

“Drastisch”



Toch zullen de kleuters nog tot en met maandag 12 oktober in thuisquarantaine moeten blijven. “Zowel bij het Agentschap Zorg als bij het CLB was er veel begrip voor ons voorstel. Maar uiteindelijk kregen we toch geen groen licht. Wij leggen ons neer bij die beslissing, maar vinden het tegelijk doodjammer. We dachten echt dat we een veilige oplossing hadden gevonden. De maatregelen die bij ons worden genomen staan haaks op het beleid van eind augustus. Ik houd mijn hart vast voor de winter als dergelijke drastische ingrepen de norm worden. Gelukkig mogen we de kleuters die in quarantaine werden gezet volgende week dinsdag opnieuw op school verwelkomen.”