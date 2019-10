Geen evacuaties nodig bij vermeende brand in Kachtems rusthuis VHS

02 oktober 2019

De brandweer rukte woensdagvoormiddag uit naar het Sint-Vincentiusrustoord in de Hogestraat in Kachtem. Daar was brand gemeld. Ter plaatse bleek de situatie minder erg. In een technische ruimte was de batterij voor de aandrijving van een noodgenerator oververhit geraakt. Dat veroorzaakte ook stoom en een indringende geur. De brandweer had de situatie snel onder controle. Niemand van de bewoners moest geëvacueerd worden, maar een aantal van hen volgde met belangstelling de onverwachte drukte aan het rusthuis.