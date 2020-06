Geen coronapatiënten meer in Sint-Jozefskliniek Valentijn Dumoulein

17 juni 2020

13u41 0 Izegem Goed nieuws vanuit de Sint-Jozefskliniek. Sinds gisteren is het ziekenhuis helemaal Covid-vrij.

“We blijven echter waakzaam en ook vanuit de overheid blijft de vraag om permanent een aantal bedden ter beschikking te stellen voor eventuele coronapatiënten”, vertelt communicatieverantwoordelijke Ann Herman. “Dit geldt ook voor de dienst Intensieve Zorgen. We zijn opgelucht en fier op al onze medewerkers en artsen voor hun intense inzet in deze bijzondere periode. Het is wel belangrijk dat iedereen de basismaatregelen van de overheid blijft volgen, inde hoop dat op die manier ons ziekenhuis Covid-vrij blijft.”

Tijdens de lockdown spraken we met enkele ziekenhuismedewerkers die de strijd tegen het coronavirus van op de eerste rij voerden. Dat artikel kan je hier nog eens herlezen. Recent werd ook het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt Covid-vrij verklaard.