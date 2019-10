Geef op ‘superadviesraad’ uw mening over het meerjarenplan van de stad Valentijn Dumoulein

17 oktober 2019

13u22 0 Izegem Het stadsbestuur heeft zijn huiswerk klaar en presenteert op de gemeenteraad van december zijn meerjarenplan. Daarin zit vervat wat ze de komende vijf jaar graag willen realiseren. Op donderdag 24 oktober kunnen alle adviesraden er in zaal ISO hun mening over geven. Ook andere Izegemnaars zijn die avond welkom om er over te debatteren.

De beleidsverklaring die de bestuursmeerderheid begin dit jaar heeft opgesteld is intussen verfijnd in een meerjarenplan. Dat plan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de financiële vertaling ervan voor de volledige periode van het meerjarenplan. Het college van burgemeester en schepenen wil die keuzes nu graag voorstellen aan alle stedelijke adviesraden in de vorm van een superadviesraad.

De stad kiest ervoor om alle adviesraden samen te brengen op één avond. Schepen Tom Verbeke en burgemeester Bert Maertens zullen er respectievelijk een toelichting van de financiële uitdagingen en de grote lijnen van het meerjarenplan geven. Daarna zijn de adviesraden aan zet. Zij krijgen de kans om onder begeleiding van de betrokken ambtenaar hun adviezen op het meerjarenplan te formuleren. In december staat het meerjarenplan dan ter goedkeuring geagendeerd op de gemeenteraad.

Geïnteresseerde burgers kunnen zich inschrijven voor de superadviesraad via communicatie@izegem.be. De avond begint om 19 uur.