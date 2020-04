Gault&Millau bij je thuis dankzij gastronomische takeaway CDR

07 april 2020

18u54 0 Izegem Gault&Millau lanceerde half maart een speciale pagina Gault&Millau lanceerde half maart een speciale pagina “Chef’s Take Away Collection” met restaurants en POP-zaken uit de Gault&Millau-selectie die afhaalmaaltijden voorzien. Met dit initiatief wil de restaurantgids de horecasector een hart onder de riem te steken.

Vandaag hebben al meer dan 165 restaurants zich aangemeld voor deze selectie, goed voor meer dan 10 procent van de volledige gids. Een groot succes. Het Gault&Millau-team merkte daarbij een stijging op van zo’n 25 procent de laatste week. De paasperiode is voor vele restaurants dus duidelijk een goed moment om met takeaway te starten. Reguliere klanten van het restaurant hebben zo de mogelijkheid om toch een culinaire feestmaaltijd voor Pasen in huis te halen. Ook in uw streek laten verschillende chefs die een vermelding hebben in Gault&Millau zich gelden via takeaway-formules. Het gaat om Bistro ’t Verschil in Gits, De Smaak en La Durée in Izegem en Tafel 10 in Ruiselede.

Restaurants uit de Gault&Millau-gids of Gault&Millau POP-gids kunnen zich melden bij frank@gaultmillau.be voor deze ‘Chef’s Take Away’ Collection.