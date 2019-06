Garagist riskeert celstraf voor dubbele kaakbeenbreuk LSI

12 juni 2019

16u21

Bron: LSI 0 Izegem Een 30-jarige garagist uit Izegem riskeert voor de rechtbank van Kortrijk zes maanden celstraf en een boete van achthonderd euro omdat hij enkele forse vuistslagen heeft uitgedeeld. “Wettige zelfverdediging”, beweert Garnik C.

Het slachtoffer uit Sint-Eloois-Winkel had van Garnik C. duizend euro geleend en zijn wagen in onderpand gegeven. Hij beloofde hem het bedrag met intrest terug te betalen, maar deed dat ondanks verschillende beloftes niet. Het slachtoffer haalde zelfs zijn voertuig terug zonder de garagist terug te betalen. Dat schoot bij Garnik C. in het verkeerde keelgat. Hij stapte naar de vrederechter, maar ging ook aan de woning van het slachtoffer in Sint-Eloois-Winkel een kijkje nemen. “Om te zien of er een auto of bromfiets stond die hij in beslag kon nemen”, zegt de advocaat van Garnik C. “Het slachtoffer stormde echter op hem af. C. weerde hem af en deelde een slag uit. Wettige zelfverdediging dus.”

Het slachtoffer en de openbare aanklager waren het daar niet mee eens. Door de vuistslag(en) liep het slachtoffer een dubbele kaakbeenbreuk en enkele gebroken tanden op. Hij vraagt een schadevergoeding van veertigduizend euro. Vonnis op 2 oktober.