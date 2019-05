Garage Vansteeland decor voor modeshow IdP VDI

22 mei 2019

15u04

Bron: VDI 26 Izegem De modeleerlingen van Prizma Campus Instituut de Pélichy maken er een traditie van om hun modeshow op het einde van het schooljaar telkens op een unieke locatie te laten plaatsvinden. Dit keer strijken ze neer in een oude loods van garage Vansteeland op de Rijksweg. Thema dit jaar is punk.

“De ruigheid van de punk sluit perfect aan bij deze locatie”, vindt Peter Roose, die de show met Marieke Ghys coördineert. “Ik fietste vorig jaar toevallig langs de garage toen ik merkte dat ze er een nieuwbouw aan het plaatsen waren. Het prikkelde mijn gedachten. De voorbije jaren streken we al neer in de verlaten drukkerij Strobbe of het lege belastinggebouw, dus zag ik wel potentieel in de garage. Zaakvoerder Noël Vansteeland stond open voor het idee en gaf ons de kans te defileren in een oude loods, al zal het vast geholpen hebben dat zijn dochter bij ons lesgeeft”, lacht Roose.

Vrachtwagen als tribune

De modeshow vindt plaats op dinsdag 28 mei om 19.30 uur en op woensdag 29 mei om 20 uur in de garage op de Rijksweg 28-30. De show kreeg de titel ‘Ons-samen-hangend’. “Dat verwijst naar het feit dat we dit samen met 45 leerlingen doen, maar ook naar decorstukken die letterlijk zullen hangen en uiteraard de punk-stijl, die helemaal onsamenhangend te noemen was. De punk zal terugkomen in de muziek en het decor, niet in de kledij, want daar moeten we ons nu eenmaal aan een leerplan houden. We pakken uit met klassiekers als zomer- en winterkledij, kostuumontwerpen en feestkleren.”

Leuk extraatje: een groep bezoekers zal de modeshow kunnen volgen vanop een vrachtwagen van Vansteeland, die tot tribune is omgebouwd. Tickets voor de modeshow kosten acht euro en zijn te koop op 051/33.79.16 of via ariane.vercamert@prizma.be.