Frituur tekent wachtvakken op de grond voor klanten: “Zo hou je voldoende afstand’” Valentijn Dumoulein

16 maart 2020

17u56 0 Izegem Wie een bezoekje brengt aan frituur Gio & Sylvia op de Meensesteenweg in Izegem, zal voortaan de gele lijnen op de vloer moeten volgen. Door het coronavirus neemt de frituur speciale maatregelen. Aan de ingang staat een desinfecterende gel voor alle klanten.

“Je kunt in deze tijden niet veilig genoeg zijn”, zegt uitbater Giovanni Lecluyse. “We hebben dit systeem het voorbije weekend bedacht en gebruiken het sinds maandag. Door de lijnen met tape op de vloer te bevestigen, maakten we het voor de klant duidelijk dat ze zeker een meter tussen moeten laten. Verder zijn er ook hokjes in tape waarin ze even kunnen wachten. Zo volgen ze dat ook beter op. We hebben ook wat tafels voor de toonbank gezet zodat iedereen zijn afstand houdt.”

De frituur vraagt ook bij voorkeur elektronisch te betalen en wie telefonisch bestelde, kan dat afhalen op een daarvoor voorzien tafeltje. “Als mensen toch cash betalen, zullen we even de tijd nemen om onze handen te ontsmetten”, besluit Giovanni.