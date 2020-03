Frietjes besteld bij frituur De Statie? Taxi brengt ze aan huis Valentijn Dumoulein

27 maart 2020

04u05 0 Izegem Frituur De Statie heeft een originele manier gevonden om in coronatijden klanten te kunnen blijven bedienen. De uitbaters, Jersy Vandecasteele en zijn partner Ria, openen vanaf 1 april opnieuw de deuren en zullen de frietjes voor 6 euro door een taxi aan huis laten leveren.

De frituur van Jersy en Ria was door de coronacrisis de voorbije weken dicht, maar daar komen de uitbaters nu op terug. “We moeten uiteindelijk onze boterham verdienen en thuis had ik alle klusjes al gedaan”, grapt Jersy. “Een frituur mag open blijven voor klanten die hun frietjes komen afhalen en uiteraard kunnen we ook aan huis leveren. Voor die laatste service werken we nu samen met de taxidienst van Kristof Gryspeerdt. We hebben met zijn Izegems Taxibedrijf een samenwerking en voor 6 euro extra komt hij de frietjes bij de mensen thuis leveren. Het moet dan uiteraard over een bestelling van minstens 10 euro gaan, want voor pakweg een hamburger alleen gaan we hem uiteraard niet de weg op sturen. We hopen hier om al wie het huis moeilijk kan verlaten te kunnen helpen.”

Beter dan niks

Kristof zelf zag het initiatief meteen zitten. “Ik heb toch een standplaats vlak bij de frituur”, zegt hij. “Door de coronacrisis is mijn werk bovendien zo goed als stilgevallen. Ik voer tegenwoordig maar één 10de van de ritten meer uit die ik voorheen deed. Door samen te werken met frituur De Statie hoop ik dat wat te kunnen compenseren. Ik verdien hiermee zeker niet wat ik anders verdien, maar alles is beter dan stil te moeten staan. Door samen te werken met frituur De Statie willen we elkaar in deze moeilijke tijden steunen. Het bedrag van 6 euro gaat integraal naar mijn taxidienst en op die manier zijn Jersy en Ria toch nog van klanten verzekerd die anders geen beroep op hen zouden doen, omdat ze thuis moeten zitten.”

Wagen ontsmetten

De frituur zelf nam ondertussen ook de nodige veiligheidsmaatregelen, waaronder plexiglas op de toonbank, een samenwerking met het Izegemse standenbouwbedrijf Bulik. Ook de taxidienst van Kristof is ‘coronaproof’. Dit houdt in dat passagiers achteraan plaatsnemen en ik niet meer dan twee personen per auto vervoer”, zegt Kristof. “Na iedere rit ontsmet ik ook de wagen, zoals onder andere de deurknoppen.”

Frituur De Statie is vanaf 1 april voorlopig enkel ’s avonds open, van 18 tot 21 uur. “We willen eerst die uren uittesten. Mocht het initiatief een groot succes zijn, dan overwegen we ook ’s middags te openen”, aldus Jersy. Bestellen kan via 0475/94.33.88. Betalen kan bij voorkeur met de app Payconiq.