Freinetschool geeft les in tuinen van ouders: “Het voelt een beetje als op kamp gaan” Valentijn Dumoulein

02 juni 2020

14u16 0 Izegem Om aan de coronamaatregelen te kunnen voldoen, krijgen enkele klassen van freinetschool De Kleine Tovenaar les in de tuin van ouders. Zo kunnen ze onder andere terecht bij de familie Vanhaverbeke, net over de gemeentegrens in Ardooie. Er staat zelfs een scoutstent die als klaslokaal is ingericht.



“Vanaf vrijdag hebben we weer voldoende plaats op school, nu de contactbubbels weer uit volledige klassen mogen bestaan”, zegt directeur Jan Devos. “Toch gaan we onze drie buitenklasjes nog niet opdoeken. Zowel de leerkrachten als leerlingen zijn positief over dit initiatief en ook de ouders staan toe dat we er nog even mogen blijven. Het grote verschil is dat we nu nog per locatie in groepjes van tien lesgeven, maar vanaf eind deze week mogen de leerlingen weer in grotere groepen zitten. Hoe dit idee gegroeid is? Een van de richtlijnen van het ministerie van Onderwijs was dat lessen en andere activiteiten in open lucht de voorkeur genieten. We trokken voor de coronacrisis met sommige klassen al één keer per week naar het bos en hebben dat nu uitgebreid naar het volledige lessenpakket. Zo kunnen ze evengoed rekenles krijgen tijdens het beoefenen van een spel in openlucht. We hebben hier alles wat we nodig hebben: een scoutstent voor beschutting, tafels, stoelen, borden en zelfs een buitentoilet.”

De kinderen van de eerste en tweede graadsklas en het middelste lagere genieten met volle teugen van de lessen in de tuin. Eén leerlinge mocht zelfs thuis blijven. “Ik krijg namelijk les in de tuin van mijn ouders”, glundert Lies Vanhaverbeke. “Heel leuk, want zo moet ik maar buiten stappen en ik ben al op school. Onmogelijk om te laat te komen", lacht ze.

De school denkt er over na om het initiatief ook na de coronacrisis te laten verder gaan. “We merken dat de leerlingen het wel kunnen smaken. Het voelt een beetje als op kamp gaan. De meerwaarde van buitenklassen nemen we er uiteraard graag bij: in de natuur, in open lucht, op ontdekking in de tuin, rekenen met natuurelementen,...”