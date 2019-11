Freinetschool De Kleine Tovenaar krijgt subsidie voor ‘vernieuwbouw’ Valentijn Dumoulein

22 november 2019

10u25 0 Izegem Freinetschool De Kleine Tovenaar krijgt van Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts een huursubsidie waarmee ze extra plaatsen kunnen realiseren. De school gebruikt nu nog containerklasjes, maar wil die op termijn in de school integreren. Er zijn ook plannen voor een polyvalente zaal, die ze met de buurt zouden delen.

23 scholen in West-Vlaanderen krijgen van de Vlaamse overheid een huursubsidie waarmee ze sneller extra plaatsen in de klas kunnen realiseren. De scholen kunnen met het geld extra schoolruimte huren of bestaande schoolinfrastructuur renoveren. De projecten werden geselecteerd op basis van capaciteitsnood, multifunctionaliteit en duurzaamheid. “We hebben 180 leerlingen op school, waarvan er 60 in drie containerklasjes zitten”, zegt directeur Jan Devos. “Die klasjes zijn nog vier jaar vergund, daarna hebben we een andere oplossing nodig. Vandaar dit bouwdossier en de subsidies van 120.445 euro. We denken aan een ‘vernieuwbouw’, wat betekent dat we een stukje renoveren, maar ook deels in oppervlakte willen uitbreiden, met naast klassen een sportzaal en polyvalente ruimte. Die laatste zouden we ook graag voor de buurt openstellen.” Kleine kanttekening: het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs keurde de subsidie al goed, maar de school moet nog een aanvraag bij de stad indienen. “Het blijft dus nog even wachten op groen licht van die kant”, besluit de directeur.