Fransman riskeert twee jaar cel voor diefstallen in Kruidvat Alexander Haezebrouck

07 oktober 2019

21u48 0 Izegem Een 34-jarige man uit Rijsel riskeert twee jaar cel voor verschillende diefstallen van honderden schoonheidsproducten in Kruidvat filialen in Izegem. Het was de winkeldetective van het Kruidvat in het Frunpark die de man uiteindelijk op heterdaad kon betrappen.

De man ging voor het eerst stelen met een kompaan in het Kruidvat in de Markstraat in Izegem op 23 april. De winkelverantwoordelijke merkte die dag op dat er plots heel wat schoonheidsproducten van het merk L’Oréal verdwenen waren. “Toen ze de camerabeelden bekeek zag ze dat twee mannen de winkel binnen waren gekomen met een dievenzak en die gevuld hadden met schoonheidsproducten om daarna doodleuk weg te wandelen terwijl ze schijnbaar aan het bellen waren”, zei het openbaar ministerie. De winkelverantwoordelijke belde nadien naar het Kruidvat in het Frunpark van Izegem. Toen ze daar de camerabeelden bekeken, stelden ook zij vast dat de dieven op dezelfde dag een uur later dan de eerste diefstal hadden toegeslagen bij hen. In totaal gingen ze er met zo’n 400 producten vandoor met een waarde van zo’n 4.000 euro. Eén maand later sloegen ze opnieuw toe in beide Kruidvat filialen. Opnieuw gingen ze er in totaal met zo’n 400 schoonheidsproducten vandoor. Toen de dief opnieuw een week later wou toeslaan in het Kruidvat in het Frunpark, herkende de winkeldetective de dief. Hij hield de dief via de camerabeelden in de gaten en zag hoe de man opnieuw aan het stelen ging. Toen de dief naar buiten liep en het alarmsysteem niet in werking trad door de dievenzak, liep hij hem achterna. “Hij vroeg hem om terug te keren en had ondertussen al de politie verwittigd.”, zei het openbaar ministerie. “Toen de beklaagde de politie zag, gaf hij de winkeldetective een slag en probeerde te ontkomen, maar dat lukte niet.” De naam van zijn kompaan wou de Franse beklaagde nooit geven. Hij riskeert nu twee jaar cel. Vonnis op 21 oktober.