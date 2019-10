Franse borstelfederatie bezoekt Eperon d’Or Valentijn Dumoulein

21 oktober 2019

13u01 0 Izegem Op maandag 21 oktober ontving de stad een delegatie van de Fédération française de la Brosserie in de industriële erfgoedsite Eperon d’Or. Ze werden er ontvangen door schepen van Musea Kurt Himpe (N-VA) en voorzitter van de Belgische borstelfederatie Ludo Colpaert.

Er was ook een delegatie van het Franse borstelmuseum Saint-Félix uit de regio van Beauvais. “In Saint-Félix waren ze gespecialiseerd in luxe borstelwerk. De borstels werden er op de kop getrokken, een systeem dat alleen gebruikt werd voor tandenborstels, nagelborstels en haarborstels. De borstels werden er eerst in ivoor en later in been gemaakt”, zegt conservator Hilde Colpaert.

“Eperon d’Or heeft nauwe contacten met verschillende buitenlandse musea”, verduidelijkt Kurt Himpe. “De contacten gaan zelfs terug naar de beginperiode van het Izegemse borstelmuseum onder de eerste conservator Raymond Werbrouck.”

De delegatie maakte van het bezoek in Izegem ook gebruik om langs te gaan bij de firma Boucherie.

Naar aanleiding van het bezoek werden ook concrete afspraken gemaakt voor een nauwere samenwerking tussen het museum Eperon d’Or en de Franse borstelfederatie. “Daarbij denken we niet alleen aan kennisuitwisseling, maar zeker ook aan concrete samenwerkingsverbanden die een meerwaarde kunnen zijn voor de museumsite”, besluit schepen Kurt Himpe.