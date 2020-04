Frans en Christine vieren 50 jaar huwelijk met wandeling langs applaudisserende buren LSI

14 april 2020

15u17

Bron: LSI 0 Izegem In de Neerhofstraat in Izegem hebben Frans Engels en Christine Vandenbussche zaterdagavond hun 50-jarig huwelijksjubileum gevierd met een wandelingetje in de straat. Buren gaven hen ‘vanuit hun kot’ een applausje.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis geven de bewoners van de Neerhofstraat in Izegem elke avond stipt om 20u een applaus voor de zorgverleners. Dat gebeurt vanuit de deuropening of vanop de stoep voor de woning. Zaterdagavond kreeg dat moment een extra dimensie. “Die ochtend hadden Frans en ik aan de deuren van de buren een klein flesje cava en een kaartje gezet”, vertelt Christine. Het koppel baat samen met dochter Sophie Bistro Vincent uit en is in Izegem goed gekend. “Op het kaartje stond dat we die dag 50 jaar gehuwd waren en dat we eens met oude feestkledij door de straat zouden wandelen om dat te vieren. Heel wat buren, die we allen al jaren kennen, waren stipt op post en gaven ons een luid applaus. Het deed wel eens deugd. Met het flesje cava konden ze eens klinken op onze gezondheid en jubileum.” En ook op de verjaardag van Christine want precies zaterdag werd ze ook 70 jaar. Haar zus plaatste voor de deur ook nog een mannequinpop met de oproep om 3 maal te toeteren. Ook dat viel zondag niet in dovemansoren.

Het gebeuren deed Frans en Christine even de rauwe realiteit vergeten. Ook Bistro Vincent is door de coronamaatregelen al wekenlang noodgedwongen gesloten. “Gelukkig zijn we nog gezond. We moeten er door en zullen van zodra het mag er opnieuw met volle moed invliegen”, blijft Christine optimistisch. “Misschien blijven we tijdens het zomerverlof dit jaar wel de hele tijd open. Het is alleszins al een denkpiste die op tafel is gekomen.”

Normaliter zouden Frans en Christine hun huwelijksjubileum op 1 mei vieren met een feest. Dat is in ieder geval al uitgesteld.