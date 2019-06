FOTOREEKS. Vliegende start voor Izegemse batjes dankzij Buenas Batjes Sam Vanacker

15 juni 2019

13u24 0 Izegem De Batjes in Izegem hebben vrijdag meteen een vliegende start genomen met ‘Buenas Batjes’ in de Ketelstraat. Net als vorig jaar werd het openingsfeest in Latijns-Amerikaanse stijl fel gesmaakt en ook de weergoden waren Izegem vrijdag bijzonder goed gezind.

Naast een bar met bier en frisdranken en een cocktailbar zorgde radio I.R.O. voor zuiderse muziek en werd er ook een foodtruck met croque-monsieurs voorzien. “We hebben vorig jaar zo’n positieve reacties op Buenas Batjes gekregen dat een nieuwe editie onvermijdelijk was”, zegt voorzitster Karolien Delmotte van het Batjescomité. “De formule wérkt.”

Vandaag en morgen gaat het feest in Izegem door. Anders dan vorig jaar werd het Vlaams Kampioenschap voor Straatmuzikanten van de affiche geschrapt. In de plaats daarvan wordt meer ingezet op animatie in de centrumstraten. Alle info op www.batjesizegem.be.