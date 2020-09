Fietslessen voor kleuters terug van start Valentijn Dumoulein

10 september 2020

11u01 0 Izegem Onder de noemer ‘Kijk, ik fiets!’ gaat er binnenkort weer een nieuwe lessenreeks van start voor kleuters die willen leren fietsen. Er zijn nog enkele plaatsjes vrij.

“Kijk, ik fiets” is een project voor kinderen van 3 tot 6 jaar, die al met steunwieltjes kunnen rijden. Er kunnen maximaal 20 kinderen deelnemen. Je brengt je eigen fiets mee. Er wordt vanuit de organisatie gevraagd om de toeschouwers te beperken tot de begeleider van het kind. Bij voorkeur is die begeleider een ouder, en geen grootouder. Dit gaat door op woensdag 16 september, van 13.30 tot 16.30 uur aan sporthal De Krekel in de Heilig-Hartstraat 15. Je betaalt een waarborg van 10 euro per kind. Je krijgt dit bedrag na de sessie teruggestort.

Inschrijven doe je aan het onthaal van het stadhuis op de Korenmarkt 10). Voor meer informatie kan je terecht op het nummer 051/33.73.71 of via mobiliteit@izegem.be.