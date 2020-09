Fietsendief bleef stelen ondanks begeleiding en voorwaarden LSI

09 september 2020

14u51

Bron: LSI 0 Izegem Ondanks een eerdere veroordeling, begeleiding en voorwaarden bleef een 29-jarige man uit Izegem (brom-)fietsen in de Izegemse regio stelen. Met een kompaan stond hij voor de rechter in Kortrijk terecht. Ze riskeren tot 8 maanden celstraf.

Op 24 november 2019 verdween een bromfiets voor de deur van de eigenaar. Daags nadien al kon de tweewieler bij Giovanni D. (33) teruggevonden worden. Tal van onderdelen bleken al gedemonteerd. Camerabeelden maakten duidelijk dat hij de diefstal samen met Wesley L. (29) pleegde. Ze droegen elk een kap en namen meteen de nummerplaat af. L. was niet aan zijn proefstuk toe want amper een maand eerder was hij al door de rechtbank tot een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden veroordeeld. Die legde begeleiding op, later volgden nog strenge voorwaarden van de onderzoeksrechter. Toch bleef hij stelen. Het nieuwe onderzoek maakte duidelijk dat hij nog bij 6 andere fietsdiefstallen in Izegem, Kortrijk en Ingelmunster betrokken was. De buit stalde hij vaak op een verwaarloosde plezierboot langs het kanaal in Izegem. Vonnis op 14 september.