Fietsdief riskeert tien maanden cel Alexander Haezebrouck

08 september 2020

12u51 0 Izegem Een 44-jarige man uit Bossuit moest zich verantwoorden voor het plegen van fietsdiefstallen in Waregem en Izegem. Op 14 december ging hij ervandoor met een fiets op de Korenmarkt. Bij een huiszoeking werden nog eens twee gestolen fietsen gevonden.

Op camerabeelden is te zien hoe de man op 14 december vorig jaar een zadel van een fiets haalt op de Korenmarkt. Op die manier omzeilde hij het slot en kon hij ermee wegrijden. Op een ander moment werd de politie verwittigd nadat iemand de man had gezien die wel erg veel aandacht had voor de fietsen aan het station in Waregem. De politie ging ter plaatse en trof de man aan. Hij had een kniptang bij zich. De man verklaarde dat hij om drugs was geweest in Kortrijk en een fiets nodig had om terug thuis te geraken. Bij een huiszoeking trof de politie nog twee gestolen fietsen aan, waarvan één koersfiets. Eén keer pleegde hij ook een rugzakdiefstal uit de locker van een filiaal van Mediamarkt. Uit camerabeelden is te zien hoe de man de locker die niet gesloten was, opende en ervandoor ging met de rugzak. Volgens de advocaat van de man kampt zijn client met een drugsverslaving. Hij vraagt een werkstraf voor de man. “Ik heb geen werk omdat ik erg afgelegen woon en mijn rijbewijs in ingetrokken”, zei de man tegen de rechter. Naast de gevangenisstraf van tien maanden riskeert hij ook nog een geldboete van 400 euro. Vonnis op 30 september.