Fiets- en wandeltweedaagse palmt Rhodesgoed in CDR

26 september 2019

De Emelgemse Wielervriendenclub (EWVC) en Pasar Kachtem zetten samen hun schouders onder de eerste editie van de Rhodesgoed Fiets- en Wandeltweedaagse. De EWVC zorgde voor enkele goed uitgestippelde fietstochten zowel voor gezinnen met kinderen als voor geoefende fietsers. Je kan er je hart ophalen over een afstand van 13, 26, 45, 85 of 120 kilometer. Pasar Kachtem stippelde op hun beurt enkele leuke wandelingen uit in en rond het Rhodesgoed. Je kan kiezen tussen 10, zeven of vier kilometer of de afstanden combineren en 17 of 21 kilometer stappen. De start en aankomst ligt telkens aan brasserie Rhodesgoed waar heel wat animatie voorzien is gaande van een speeldorp tot optredens van onder meer Clown Rhodie en De Kachtemse Deurzakkers. Iedere deelnemer krijgt aan de start een VIP bevoorrading van Huis Vanassche en Spar Kachtem/Emelgem en aan de wordt je verwend met een gratis Filou biertje of fruitsap, gratis koffie en gratis frietjes met saus naar keuze. Deelnemen kost zeven euro. Leden van VW, Leiedal,Wandelsport Vlaanderen, Okra en Pasar betalen vijf euro. Voor tien euro koop je een sportieve VIP-kaart. Dan krijg je er nog twee stukken vlees en een ijsje bovenop. Meer op www.EWVC.be.