Feestzaal Karizma en Patjes Pub pakken uit met zomerbar Ibizegem Valentijn Dumoulein

02 juli 2020

16u02 0 Izegem Naast Den Hof en Kastello krijgt Izegem er nog een derde zomerbar bij. Ibizegem opent op vrijdag 10 juli de deuren in de Vijfwegenstraat 30. Feestzaal Karizma en Patjes Pub slaan daarvoor de handen in elkaar. Bezoekers kunnen zich verwachten aan een gezellige bar in Ibiza-thema, inclusief zand en tropische decoratie.

Broers Dominique en Gery Stove gingen vorig jaar in september met Karizma van start. Op het gelijkvloers is er een feestzaal, maar het gebouw fungeert ook als Event & Business Center voor oa. seminaries. Achteraan het terrein opende ook Patjes Pub, met Patrick Boudry achter de toog. “Door de coronacrisis moesten zowel de feestzaal als de pub lange tijd blijven”, opent Dominique. “Maar vooral de feestzaal heeft nog onder de crisis te lijden. We mogen officieel dan wel weer van start gaan, maar er zijn bitter weinig mensen die in de gegeven omstandigheden nog een feestzaal boeken. Gezien we toch tegen een lege agenda aan keken hebben we dan maar beslist om hier met zomerbar Ibizegem van start te gaan.”

Cocktails en tapas

Wat mensen daar precies van mogen verwachten? “Onze 400 m² beschikbare ruimte hebben we in een Ibiza-kleedje gestopt”, zeggen Gery en Patrick. “In de feestzaal is er een speelruimte voor kinderen ingericht, terwijl er in de tuin achteraan een klein zandstrand met bijpassende tropische meubels is aangelegd. We werken voor ons aanbod cocktails samen met Wine Blend uit Harelbeke en hebben op onze kaart ook lekkere tapas en zelfgemaakt ijs staan. We willen ook geregeld met activiteiten uitpakken, van een tropical barbecue tot een Orange Evening.

Dat het al de derde zomerbar in de stad is, schrikt het trio niet af. “We zien zelfs heil in een samenwerking met Den Hof en Kastello. Samen sterk is meer dan ooit van toepassing en we zien de voordelen daar wel van in”, zegt Dominique. “Voor bezoekers is er meer keuze dan ooit en dat is uiteraard een goede zaak.

Ibizegem is van 10 juli tot en met 16 augustus open van 14 tot 1 uur, behalve op dinsdag en woensdag. Op zondag kan je er al vanaf 11 uur komen aperitieven. Meer info: www.ibizegem.be .