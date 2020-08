Feestzaal d’Oude Velomoakerie doet dienst als zomerbar: “Zo kan ik verliezen goed maken” Charlotte Degezelle

07 augustus 2020

15u37 1 Izegem Worden de tropische temperaturen je even te veel? Rep je dan naar d’Oude Velomoakerie in Izegem. In de tuin achter de vroegere fietsenherstelplaats van wielrenners Albert en Patrick Sercu creëerde Pascal Vandenbroucke een bloemenrijke oase die je doet dromen van de Provence. Deze zomer ben je er welkom voor een fris glas en om even te onthaasten, maar op termijn wil Pascal veel meer doen met de unieke plek in de schaduw van de Heilig Hartkerk.

d’Oude Velomoakerie is een plek met geschiedenis. Het gebouw aan de Ommegangstraat was aanvankelijk de fietsenherstelplaats van de familie Sercu, die bekend is in wielermiddens. Vader Albert haalde onder meer zilver op het WK op de weg, terwijl zoon Patrick als één van de grootste zesdaagse wielrenners aller tijden geboekstaafd staat. “Albert had hier een café en een werkplaats en ook Patrick woonde hier een tijd”, vertelt Pascal. “Mijn familie gebruikte het pand jarenlang als magazijn. M’n ouders startten in 1965 bloemenzaak Artiflor op en verhuisden in 1974 naar hier. Ik nam de zaak over in 1997 maar stopte ermee in 2010. Wel ben ik hier altijd blijven wonen en enkele jaren terug rees de vraag wat ik met deze plek kon doen.”

Verhuur genekt door corona

Beetje per beetje vormde Pascal de velomakerij om tot een feestzaaltje dat hij de voorbije jaren verhuurde voor alle mogelijke gelegenheden, van babyborrels en pensioenfeesten tot communies. Ook kocht hij een achterliggende tuin die hij transformeerde van woestenij tot z’n eigen kleine paradijs. “De feestzaal is ondertussen een vaste waarde in Izegem. Maar door de coronacrisis regent het nog steeds annuleringen”, aldus Pascal. “Dat zette me aan het denken. In het verleden zette ik de deuren sporadisch al eens open tijdens bijvoorbeeld de Batjes en ik kreeg wel vaak de vraag of dit niet vaker kon. Al snel vielen de puzzelstukken ineen en zag ik een optie om mijn verliezen van de voorbije maanden toch enigszins te recupereren.”

Evenementen

Deze zomer baat Pascal d’Oude Velomoakerie en de tuin tijdens de weekends uit als zomerbar. “De weekends zijn zo goed als een zekerheid, maar de openingstijden zijn afhankelijk van het weer en m’n job in de bakkerijsector”, zegt Pascal. “Maar ik kondig steeds via onze Facebookpagina aan wanneer d’Oude Velomoakerie open is. Iedereen is steeds welkom om hier te genieten en een glas te drinken.” Ondertussen heeft Pascal ook een horecavergunning op zak, waardoor hij d’Oude Velomoakerie eigenlijk permanent mag uitbaten als café. “Maar dat is m’n ambitie niet. Toch vind ik het leuk dat d’Oude Velomoakerie zo in de smaak valt. Ik kreeg zelfs al klanten van over de provinciegrenzen op bezoek. Mond-aan-mondreclame en foto’s op sociale media doen wonderen. Op termijn wil ik graag wel iets meer doen met deze plek en ze enkele malen per maand openstellen, eventueel gekoppeld aan evenementjes. Maar dat is voor volgend jaar. Vandaag is dat niet haalbaar door de coronamaatregelen. Ik maak ook al plannen om achteraan in de tuin een extra terras en een bar te realiseren.”

Wielermemorabilia

Ook voor de werkplaats zelf maakt Pascal plannen. “Sowieso wil ik straks ook weer inzetten op verhuur, maar ik wil de velomakerij graag nog verder aankleden met affiches en foto’s die verwijzen naar de Belgische wielrennerij uit de jaren 60 en 70. Wie toevallig nog iets op zolder liggen heeft, mag me steeds contacteren via d.oude.velomoakerie@gmail.com.”

Meer op de Facebookpagina van d’Oude Velomoakerie.