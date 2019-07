Facebookpagina ijvert voor verkeersveilig Kachtem

Valentijn Dumoulein

10 juli 2019

11u47

In de nasleep van het protest van de inwoners van de Mezegemstraat omtrent de verkeersveiligheid in hun buurt is de Facebookpagina 'Voor een verkeersveiliger Kachtem' opgericht. De initiatiefnemers bundelen de krachten en willen ook andere verkeersproblemen in de deelgemeente aankaarten.

“Ik heb de pagina met mijn buurvrouw Romy opgericht, omdat ik via de stad vernam dat er in onder andere de Elfde-julistraat en Manestraat ook heel veel vragen tot aanpassing van de verkeerssituatie zijn”, vertelt buurtbewoonster Ellen Wyns. “Ook daar krijgen ze weinig tot geen respons.” Ondertussen volgde er reeds een gesprek met de burgemeester om de situatie aan te kaarten.

Betere signalisatie

“We hebben uitgelegd dat het duidelijk is dat de wegomleiding door de werken in de Noordkaai zeer ondoordacht is aangebracht”, aldus Ellen. “Het gevolg is een zeer grote toename van het zwaar verkeer in onze straat. Mocht de signalisatie goed aangebracht zijn, zouden ze via de Ambachtenstraat doorheen de industriezone geleid worden. Ons voorstel is dan ook een duidelijke signalisatie op de E403 met een omleiding van alle verkeer via de afrit Izegem-Roeselare. Een eerste route loopt naar de Rijksweg en Ambachtenstraat door de industriezone en een tweede route kan via de afrit Izegem-Haven en geen bord meer met vermelding Lodewijk de Raetlaan naar rechts. Daarnaast vragen we gerichte politiecontroles om het zware vrachtverkeer dat er niet moet zijn te beboeten.”

Fietssuggestiestroken

De stad gaat de voorstellen van de buurt onder de loep noemen. Oppositiepartij STiP ziet dan weer heil in het aanpassen van de vluchtheuvel van twee wegen naar één, rekening houdende met de dode hoek aan de Rhodesstraat. De partij pleit wel voor de aanleg van fietssuggestiestroken.