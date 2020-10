Extra show voor Rupsje Nooitgenoeg in De Leest Valentijn Dumoulein

13 oktober 2020

14u24 1 Izegem Op zondag 18 oktober komt de voorstelling Rupsje Nooitgenoeg van Event-Team langs in cultuurhuis De Leest. Generaties kinderen groeiden op met het mooie gelijknamige prentenboek. Het bekende verhaal van de rups die ook een veelvraat is, kan je zondag ook in theatervorm bewonderen.

De hartverwarmende familievoorstelling Rupsje Nooitgenoeg is gebaseerd op vier spannende verhalen van Eric Carle. Na Amerika, Australië, Nederland en Engeland komt ieders favoriete insectje Cultuurhuis De Leest in Izegem binnengekropen. In een prachtige en kleurrijke theatershow komt niet alleen dit hongerige rupsje tot leven, maar ook 75 andere karakters uit vier bekende verhalen van de wereldberoemde auteur. In een spel van licht, geluid en beelden worden kleine en grote bezoekers meegenomen in de wereld van het Blauwe Paard, Vader Zeepaard, het Eenzame Vuurvliegje en Rupsje Nooitgenoeg.

De voorstelling van 14.30 uur is volledig volzet, maar er is om 14.30 uur een extra show waar er nog tickets voor verkrijgbaar zijn. Kom op een veilige manier genieten van dit kleurrijke familiespektakel (2+) en bestel je tickets op voorhand via www.deleest.be . Rupsje Nooitgenoeg is een productie van Event-Team.