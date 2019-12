Expo blikt terug op historisch jaar 1969 Valentijn Dumoulein

30 december 2019

30 december 2019 Izegem Heemkring Ten Mandere blikt naar jaarlijkse traditie met een expo vijftig jaar terug in de tijd. Dit keer komt het historische jaar 1969 aan de beurt, met niet alleen oog voor lokale maar ook (inter)nationale gebeurtenissen.

De terugblik van de heemkring in de vorm van een tentoonstelling is een jaarlijkse traditie die in 2003 begon en toen nog in goede banen werd geleid door de ondertussen gestorven oud-burgemeester André Bourgeois. Tegenwoordig leiden secretaris Freddy Seynaeve, Jacques Viaene en nieuwkomer Geert Vermeulen alles in goede banen.

De tentoonstelling is samengesteld uit foto’s, teksten, krantenknipsels, originele documenten en ander illustratiemateriaal. (Inter)nationaal wordt er ingezoomd op de overwinning van Merckx in de Tour de France, de eerste maanlanding en Nixon die president van de Verenigde Staten werd. Op lokaal vlak kom je meer te weten over de oprichting van de Tuf Tuf-Club, Willem Vermandere die voor het eerst de stad bezoekt, de opening van zwembad Nausica en wielerheld Patrick Sercu die opnieuw de medailles aan elkaar rijgt.

De expo ‘Het gebeurde in Izegem in 1969’ is nog tot en met 15 januari tijdens de openingsuren van de bib gratis in de Erasmuszaal te bezichtigen.