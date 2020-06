Exhibitionist riskeert twee jaar cel Lieven Samyn

24 juni 2020

14u32 0 Izegem Een 60-jarige man uit Waregem, die eerder al werd veroordeeld voor exhibitionisme, stond woensdag opnieuw voor de rechter. Hij daagde niet op, maar riskeert wel een celstraf van twee jaar en een boete van 1.500 euro.

August J. werd op 29 en 30 mei aan het station van Izegem opgemerkt. Telkens zocht hij contact met meisjes of vrouwen. Toen hij hun aandacht had, begon hij te masturberen in het openbaar. Naar eigen zeggen volgde hij al therapie, maar zette hij zijn medicatie stop. Vonnis op 3 juli.