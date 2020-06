Ex-uitbater ’t Vlaams Huis onverwacht overleden in zijn woning in Izegem LSI/VHS

16 juni 2020

20u08

Bron: LSI/VHS 0 Izegem In zijn woning langs de Abelestraat in Izegem is dinsdag onverwacht ex-uitbater van café ’t Vlaams Huis Kristof Callens (45) overleden. Drie jaar geleden gaf hij na 27 jaar onafgebroken pintjes tappen de fakkel door.

Kristof mocht op zijn 15e bij wijlen gerant Pol Heldenbergh in het café op de Izegemse Grote Markt als jobstudent aan de slag. In 2004 werd hij zelf zaakvoerder toen hij als leerkracht automechanica in het VTI zijn vervangingscontract ten einde zag lopen. In 2009 bouwde Kristof de bruine kroeg om tot jongeren- en danscafé. Later voegde hij ook het naastgelegen café Pallieter aan ’t Vlaams Huis toe. In 2017 besliste hij het jachtige horecaleven vaarwel te zeggen en wat meer tijd met gezin en familie door te brengen. Voor de familie is het een tweede harde klap in enkele jaren tijd. In augustus 2017 overleed Kristofs broer Jurgen ook al op 45-jarige leeftijd. Jurgen was muzikant en mede-oprichter en bezieler van het metalfestival Headbanger’s Balls Fest.