Even verstrooid: jongeman botst met pas gekocht wagentje tegen gevel VHS

08 juni 2019

Een jongeman uit Izegem is het weekend niet goed gestart. Vrijdagavond botste hij met z’n kleine Chevrolet tegen de gevel van een klein appartementsgebouw. Dat gebeurde rond tien uur in het begin van de Krekelstraat. De jongeman kwam uit de Papestraat gereden. Volgens zijn vader had hij net gedaan met werken en moet hij even verstrooid zijn geweest. De automobilist week van z’n rijvak af en botste aan de linkerkant van de straat. Hij raakte niet gewond maar z’n wagentje, dat hij nog maar pas gekocht had en lang voor had gespaard, liep wel zware schade op. Door het ongeval was er plaatselijk een tijdlang geen verkeer mogelijk in de Krekelstraat.