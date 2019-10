European Disability Card nu ook in Izegem verkrijgbaar Valentijn Dumoulein

22 oktober 2019

10u01 1 Izegem Ook het stadsbestuur van Izegem neemt de European Disability Card in gebruik. Daarmee zal de noodzakelijke begeleider van een persoon met een handicap gratis kunnen deelnemen aan een activiteit of gratis toegang krijgen tot het aanbod.

“Met de European Disability Card willen we ook in Izegem de toegankelijkheid en inclusie van personen met een handicap in onze maatschappij bevorderen”, vertelt schepen van integratie Lothar Feys. “We kiezen niet voor een voordeeltarief, maar zorgen ervoor dat de noodzakelijke begeleider van een persoon met een handicap gratis kan deelnemen aan een activiteit of gratis toegang kan krijgen tot het aanbod. We komen daarmee tegemoet aan de wens van andersvaliden zelf. Zij kozen uitdrukkelijk niet voor een voordeeltarief, omdat zij liefst aanzien willen worden zoals iedere andere persoon”, legt schepen Feys uit.

De European Disability Card is een kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding moet vergemakkelijken. In Izegem zal de noodzakelijke begeleider gratis kunnen deelnemen aan een activiteit of gratis toegang krijgen tot het aanbod. De andersvalide betaalt het gewone tarief, tenzij hij/zij in een andere kortingsgroep zit. Personen met een handicap kunnen de kaart gratis aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid als ze erkend zijn als persoon met een handicap.