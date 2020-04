Etienne (91) na week in ziekenhuis overleden aan coronavirus: “Maandag heb ik nog het ziekenhuis gebeld, mijn ouders lagen te slapen en ik wilde hen niet storen. Een dag later was het al te laat” Echtgenote (92) en zoon (67) ook getroffen LSI

09 april 2020

11u21

Bron: LSI 36 Izegem In het Sint-Jozefsziekenhuis in Izegem is dinsdag Etienne Castelein (91) uit Izegem aan het coronavirus bezweken. Amper een week geleden werd de negentiger samen met zijn echtgenote Simonne (92) naar het ziekenhuis gebracht. “We kruisen nu onze vingers dat ons moeder het overleeft”, zegt zoon Serge (67) uit Rumbeke, die zelf pas enkele dagen uit het ziekenhuis ontslagen is en thuis in quarantaine verder herstelt van het virus.

Etienne Castelein en Simonne Verbrugghe woonden tot vorige week woensdag nog zelfstandig samen in hun woning in de Rozenlaan in Izegem. “Een thuisverpleegkundige kwam dagelijks langs”, vertelt Serge. “Zij merkte vorige woensdag dat het mijn vader veel moeite kostte om de deur te openen. Hij was heel kortademig. Na overleg werd besloten om zowel vader als moeder naar het ziekenhuis over te brengen. Beiden bleken met het coronavirus besmet.”

Het zal nog heel wat tijd nodig hebben voor ik weer de oude ben. Dat virus is toch een vuil beestje. De dokters en verpleegkundigen die in zo’n omstandigheden en in die pakken werken, verdienen echt een pluim Serge Castelein

Zelf lag Serge toen al enkele dagen in AZ Delta in Roeselare, ook geveld door het virus. “Zwaar hoesten, koorts, kortademig”, omschrijft hij zijn symptomen. “Ik kon op eigen kracht de Meensesteenweg aan het ziekenhuis niet meer oversteken. Gelukkig zijn die symptomen nu weg, maar ik voel me nog zwak. Het zal nog heel wat tijd nodig hebben voor ik weer de oude ben. Dat virus is toch een vuil beestje. De dokters en verpleegkundigen die in zo’n omstandigheden en in die pakken werken, verdienen echt een pluim.”

Machteloos toekijken

Etienne stierf dinsdag aan de zijde van zijn echtgenote in een kamer van het Sint-Jozefsziekenhuis. “Maandag belde ik nog met het ziekenhuis, moeder en vader lagen te slapen en ik wou ze niet storen”, gaat Serge verder. “Een dag later was het te laat. Onze moeder blijft achter en ik kan ze geen woordje van moed inspreken of eens zien. Bellen kan wel nog of ze eens zien via WhatsApp op een tablet die onder de patiënten rondgaat, maar dat is toch niet hetzelfde... Ik kon in de campus van de Wilgenlaan nog eens door het raam zwaaien en mijn echtgenote, kinderen of kleinkinderen zien. Machteloos toekijken en hopen is het enige wat we nu kunnen doen. Ik had mijn vader al drie weken niet meer gezien. De laatste keer was toen hij naar de oogarts moest. Hij vreesde dat hij niet meer met de auto zou mogen rijden, maar de oogarts gaf toch weer groen licht. Hij was nog kranig en zat zelfs op Facebook. Maar het heeft niet mogen zijn.”

Etienne Castelein werkte vroeger onder andere in de Izegemse schoenenindustrie en bij meubelfabriek Aurora. Er zal op een later moment afscheid genomen worden in de aula van uitvaartcentrum Snoeck in Izegem.