Ervaren OCMW-medewerker steekt geld van zwakkeren in eigen zak: op staande voet ontslagen Hans Verbeke

26 september 2019

09u08 10 Izegem Het schepencollege van Izegem heeft maandagavond een maatschappelijk assistent van het OCMW op staande voet ontslagen. De man stak enkele jaren lang geld in eigen zakken dat hij cash had moeten overhandigen aan cliënten van het OCMW. Hij bekende de feiten. Hoe groot de fraude precies is, moet nog blijken. De stad zit bijzonder verveeld met de kwestie.

Afgelopen zomer stapte een voormalig OCMW-cliënt naar de stad met een klacht over niet-correct uitbetaalde bedragen. “We schrokken toen de melding binnenliep en zijn onmiddellijk een kort intern onderzoek gestart”, zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Daaruit bleek dat de klacht gegrond kon zijn en dus besloten we Audit Vlaanderen in te schakelen. Die mensen beschikken over de expertise om dergelijke klachten grondig en objectief te onderzoeken. Maandag kregen we een tussentijds resultaat uit het onderzoek. Blijkt dat één van onze maatschappelijk assistenten gedurende vermoedelijk twee jaar geld in eigen zakken heeft gestoken dat hij eigenlijk had moeten uitbetalen aan OCMW-cliënten.”

Bekentenis ondertekend

De betrokken medewerker - iemand met ervaring die niet in Izegem woont - werd onmiddellijk op het matje geroepen. “We hebben hem maandag geconfronteerd met de overweldigende bewijslast. Daarop gaf hij de feiten toe en ondertekende hij een schriftelijke bekentenis. Dezelfde avond hebben we de man op staande voet ontslagen.” Hoe groot de fraude precies is, moet nog blijken. “Medewerkers van Audit Vlaanderen zullen nu alle risicodossiers uitspitten”, zegt Bert Maertens. “Dat moet leiden tot een zo realistisch mogelijke inschatting van de omvang van de fraude. We hopen voor nieuwjaar het eindrapport te ontvangen. Audit Vlaanderen bezorgt dat eindrapport overigens ook aan de federale gerechtelijke politie voor een formeel strafonderzoek. Al is het natuurlijk ook mogelijk dat het parket intussen zelf het initiatief neemt om een gerechtelijk onderzoek op te starten.”

Onthutst en ontgoocheld

Bert Maertens steekt niet weg dat de fraude hard aankomt. “Geld achteroverdrukken, is sowieso bijzonder laakbaar. Dat sociaal zwakkeren er het slachtoffer van zijn, maakt het alleen maar erger. Het is positief dat de klacht werd ingediend want dergelijke praktijken moeten onmiddellijk gestopt worden. Nu de zaak in de openbaarheid komt, sluiten we niet uit dat andere mensen die ook benadeeld werden, ons zullen contacteren.” Maertens is onthutst en ontgoocheld. “Audit Vlaanderen heeft vrij recent onze werking en systemen doorgelicht, met gunstig resultaat”, legt hij uit. “We behoren zelfs tot de beste leerlingen van de klas. Toch blijkt pijnlijk misbruik als dit mogelijk, door een beëdigd ambtenaar dan nog. Er komen zeker maatregelen om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden.”