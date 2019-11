Ertebrekers en Guy Swinnen vieren tiende verjaardag De Leest Valentijn Dumoulein

27 november 2019

11u09 4 Izegem Cultuur- en dienstencentrum De Leest viert dit jaar zijn tienjarige bestaan en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Op zaterdag 21 december is er een gezellige feestavond met een mooie affiche, van Ertebrekers en Sherman tot Guy Swinnen.

In december blikken we samen met de mensen van cultuurhuis De Leest terug op het tienjarig bestaan, maar het feestprogramma wilden we u nu al mee geven. “Zowel in De Leest als op het plein ervoor zal het bruisen van de activiteiten”, verduidelijkt directeur Geerwin Vandekerckhove. “Er is onder andere een optreden van Guy Swinnen die de mooiste klassiekers van The Scabs brengt en Sax Minded People, dat de prestigieuze ‘Adolphe Sax prijs’ won, verwelkomt het publiek. Maar er is ook een zeer sterke Izegemse inbreng met Flip Kowlier en de Ertebrekers, De Noenkels XL en Sherman. Alle afdelingen van de Kunstacademie Art’Iz plegen die avond ook een theatrale, muzikale en visuele staatsgreep.”

Maakt die avond zijn debuut: de nieuwe Izegemse band ‘Pacmadam’. Veel is er nog niet over geweten, behalve deze cryptische omschrijving: “Na jaren stilte en eindelijk vrij van het wurgcontract van Nintendo, maakt Pacmadam opnieuw geluidjes die in het collectief geheugen blijven hangen.” Verder zijn er ook vuurschaalconcerten op de binnenplaats en treedt ook de band Boshaard aan. Dominique Vantomme en Toon Bosschaert creëren hun eigen wereldje in cultuurcafé De Leest. Neo-klassiek omringd door toetsen.

Nieuwe zitjes

In tien jaar tijd is De Leest erin geslaagd om een sterk merk te worden. “De Leest staat met de cultuurprogrammatie duidelijk op de kaart en mag gerust naast de erkende cultuurcentra staan. Vergeet niet dat het Izegemse cultuurhuis enkel met Izegemse financiële middelen werkt en geen subsidies ontvangt”, zegt schepen Himpe. “De voorbije jaren werd sterk bijkomend geïnvesteerd in de technische uitrusting van het gebouw en ook in deze bestuursperiode komen er een aantal bijkomende investeringen zoals nieuwe zitjes voor de tribune in de grote zaal.”

Praktisch: tickets voor de feestavond op 21 december kosten 20 euro en kunnen vanaf nu online besteld worden of aan de balie van De Leest. In ruil voor uw toegangsticket krijg je een glas cava en een bakje oliebollen.