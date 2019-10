Erfgoedcafé zet borstelpionier Eduard De Ryckere in de kijker Valentijn Dumoulein

07 oktober 2019

11u13 0 Izegem Op woensdag 10 oktober vindt het tweede Erfgoedcafé plaats. De Heemkundige Kring Ten Mandere, Vrienden van de Izegemse Musea en Eperon d’Or nemen samen de figuur van Eduard De Ryckere onder de loep. Nadien kunnen de deelnemers napraten bij een drankje.

Net als bij de vorige editie wordt een belangrijke figuur uit de geschiedenis van Izegem in het daglicht geplaatst. Vorig jaar kwam Eduard Dierick aan bod, als pionier van de Izegemse schoennijverheid. Dit jaar wordt de voortrekker van de Izegemse borstelnijverheid bestudeerd. De resultaten worden uit de doeken gedaan door stadsgids en bestuurslid van Ten mandere José Naert en door conservator Hilde Colpaert.

Borstelnijverheid

Het borstelbedrijf De Ryckere was meer dan 100 jaar gevestigd in de stad. Het herenhuis in cottagestijl uit 1923 in de Kasteelstraat is een stille getuige van dit eens zo bloeiend bedrijf. We mogen stellen dat Eduard De Ryckere een schaalvergroting van de nijverheid kon teweeg brengen zodat de borstelnijverheid definitief overstapte van een ambachtelijke aanpak naar industrialisatie. Dit zorgde voor een grote stijging van de werkgelegenheid en de welvaart in de stad.

Waaraan had De Ryckere zijn succes te danken en wat betekende hij voor de ontwikkeling van de borstelnijverheid en de economie van de stad? Op deze en heel wat andere vragen geven de sprekers een antwoord. Vanaf ongeveer 20.15 uur kunnen deelnemers gezellig nakaarten in het pop-up café.

De avond gaat om 19 uur van start bij Luxendi in de Nederweg 12 in Izegem. De inkom is gratis. Drankjes achteraf zijn betalend ten voordele van de Vrienden van de Izegemse Musea. Graag vooraf inschrijven via Eperon d’Or op 051/31.64.46 of eperondor@izegem.be.