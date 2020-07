Eredirecteur Heilige Kindsheid Ardooie en ervaren stadsgids gestorven na val in museum Eperon d’Or in Izegem LSI/VDI

08 juli 2020

15u05

Bron: LSI/VDI 8 Izegem Voormalig directeur van Instituut Heilige Kindsheid in Ardooie en ervaren stadsgids José Naert (73) is maandagavond in het ziekenhuis gestorven na een kwalijke val in museum Eperon d’Or in Izegem. “Vol ongeloof bij het onverwachte verlies van een zeer geëngageerd iemand”, reageert heemkundige kring Ten Mandere.

José werd in Izegem geboren en woonde er nu ook, maar groeide op in Lendelede. Daar was hij al actief bij de plaatselijke KSA. Hij studeerde af als licentiaat geschiedenis met een licentiaatsverhandeling over de Izegemse borstelnijverheid, die ook de rest van zijn leven zijn aandacht zou blijven trekken. In 2001 volgde José Walter Vandenberghe op als directeur bij Instituut Heilige Kindsheid in Ardooie na een loopbaan als lesgever en directeur van de brood- en banketafdeling aan Ter Groene Poorte in Brugge.

Onwel geworden?

Na zijn pensioen bleef José cultureel heel actief. Zo was hij penningmeester bij heemkundige kring Ten Mandere. “Een taak die hij met veel overgave uitvoerde”, zegt voorzitter Brecht Dutillieux. “Vorige week woensdag vergaderden we nog samen. Het valt nauwelijks te begrijpen dat José er nu niet meer is, zo onverwacht.”

Hoe hij precies gevallen is, is niet duidelijk. Mogelijk werd José eerst onwel. Een MUG-team diende zondagnamiddag nog de eerste zorgen toe, maar maandag overleed hij toch.

Naert was ook nog bestuurslid bij UDL Roeselare, Koperen Passer in Tielt en VEBID en erevoorzitter bij Probus Izegem-Mandel. Hij laat naast echtgenote Michelle Brichot ook nog zoon Nico, dochter Julie en vijf kleinkinderen achter. Er wordt in familiale kring afscheid genomen in de kapel van de Zusters van de Heilige Kindsheid in Ardooie. Wie José een laatste groet wil brengen, kan elke dag tussen 15 en 19 uur bij uitvaartcentrum Snoeck in de Bellevuestraat in Izegem terecht.