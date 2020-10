Eperon d’Or stelt nieuwe reeks Ken Izegem-wandelingen voor Valentijn Dumoulein

08u43 0 Izegem Vanaf dit weekend belicht stadsmuseum Eperon d’Or elke eerste zondag van de maand met een Ken Izegem-wandeling een bepaald aspect of een wijk van Izegem. Voor het seizoen 2020-2021 is er voor elk wat wils: natuur en cultuur, wandelen en fietsen, Izegem-centrum, Kachtem en Emelgem. Naar goede gewoonte serveren de gidsen van dienst bonte mixen van historische feiten, anekdotes en weetjes.

Elke eerste zondag van de maand is er een Ken Izegem-wandeling of fietstocht. Een wandeling over en met Izegemse auteurs bijt de spits af, nu zondag 4 oktober. De wandeling brengt je langs Izegemse straten en pleinen en houdt op een viertal locaties halt. Daar worden deelnemers persoonlijk begroet door Izegemse auteurs. Zij presenteren hun werk en lezen een fragment voor. Als extraatje geeft de gids meer uitleg over de standbeelden die we onderweg tegenkomen. Deze eerste wandeling vindt plaats op 4 oktober en start om 15 uur aan Eperon d’Or (Prins Albertlaan 5). Het einde is voorzien rond 17.30 uur.

Op 8 november is er een kerkhofwandeling, op 6 december volgt er een wandeling rond bouwmeester Louis Verstraete en op 7 februari verken je de hoeken van Kachtem. Op 7 maart is er een vrouwenwandeling en op 11 april staat de fietstocht De Ronde van Izegem centraal. Op 2 mei is er dan de fietstocht Van Pekker tot Maancorrespondent. Op 6 juni staat alles in het teken van hedendaags en historisch groen en op 4 juli ontdek je meer over Serafin Wylein, de baanbreker van de hedendaagse architectuur in de stad. Op 1 augustus leer je meer over hofsteden, heksen en moord op de Bosmolens en op 5 september staat het verleden van Emelgem DAm, de Vijfwegen en Reperstraat in de kijker.

De Ken Izegem-wandelingen zijn een samenwerking van Eperon d’Or en de Izegemse Gidsenkring. Inschrijven kan via eperondor@izegem.be of op het nummer 051/31.64.46.